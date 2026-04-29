SCAFATI – Questa mattina al Terzo Circolo Didattico della città è possibile partecipare a un’iniziativa solidale a favore della Fondazione Telethon.

Presso l’istituto sono in vendita i biscotti della campagna benefica, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica. Due le opzioni disponibili: la confezione classica da 6 euro oppure la scatola in latta da 15 euro, pensata anche come idea regalo.

Un’occasione per unire gusto e solidarietà, contribuendo concretamente al sostegno della ricerca.

Redazione

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