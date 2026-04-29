Pochi minuti, una manciata di secondi che hanno dato origine a una vicenda delicata e ora al centro di un’indagine giudiziaria. Tutto nasce in un ambiente privato, dove un gruppo di ragazzi – poco più che adolescenti – riprende una scena che coinvolge una tredicenne.

Secondo quanto emerso, attorno alla giovane ci sarebbero coetanei e ragazzi più grandi intenti a filmare e a condividere il momento. Tra i coinvolti anche un 18enne. Quello che inizialmente sarebbe stato considerato un “gioco” ha assunto contorni ben più gravi nel momento in cui il video ha iniziato a circolare fuori da quella stanza.

Il contenuto, infatti, è stato rapidamente inoltrato tra chat e dispositivi mobili, rendendo riconoscibili i volti dei presenti e ampliando la diffusione del filmato.

A scoprire l’accaduto è stata la madre della ragazza, che ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della stazione di Terzigno. Da quel momento è partita l’attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta dai militari della compagnia di Torre Annunziata, come riporta “Metropolis”.

Gli inquirenti hanno acquisito il video e sequestrato i cellulari dei giovani coinvolti per effettuare accertamenti tecnici. L’obiettivo è ricostruire l’intera dinamica: chi ha effettuato le riprese, quando è stato realizzato il filmato e, soprattutto, da quale dispositivo sia partita la diffusione.

Le ipotesi di reato sono rilevanti: si va dalla violenza sessuale – in considerazione della minore età della ragazza – alla diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, il cosiddetto revenge porn, aggravato proprio dalla presenza di una vittima minorenne.

Nei prossimi giorni i ragazzi saranno ascoltati dagli investigatori, mentre proseguono le analisi sui dispositivi sequestrati per chiarire ogni responsabilità e definire con precisione i contorni della vicenda.