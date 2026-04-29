Si completa il cartellone musicale della Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco, con tre nomi di rilievo nazionale pronti ad animare piazza Santa Croce. Dopo il ritorno della manifestazione, rilanciata dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, arrivano nuove conferme per l’edizione 2026.

Accanto alla già annunciata Noemi, saliranno sul palco anche i Neri per Caso e Clementino, componendo una proposta artistica capace di abbracciare generi e pubblici differenti.

Tre serate di grande musica

L’apertura, venerdì 12 giugno, sarà affidata ai Neri per Caso, formazione vocale salernitana che porterà in scena un repertorio tra pop e jazz, puntando su armonie raffinate e arrangiamenti a cappella.

Sabato 13 giugno sarà invece la volta di Clementino, tra i volti più noti della scena rap italiana, pronto a coinvolgere il pubblico con uno spettacolo energico e diretto.

Gran finale domenica 14 giugno con Noemi, che chiuderà la rassegna con una performance intensa, confermando l’alto livello qualitativo dell’intero programma.

Un evento in crescita

La direzione artistica, curata dall’ufficio cultura coordinato da Gaetano Camarda insieme allo staff guidato da Valentina Sabbarese, punta a consolidare il rilancio della storica manifestazione.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo della Festa dei Quattro Altari come appuntamento di riferimento non solo dal punto di vista religioso e tradizionale, ma anche culturale e musicale.

La scelta di piazza Santa Croce come fulcro degli spettacoli conferma questa visione, offrendo uno spazio centrale e simbolico per un evento che continua a crescere, unendo identità locale e intrattenimento di qualità.