Il Comune di Castel San Giorgio ha istituito la Consulta comunale per le Parità e le Pari Opportunità, un nuovo organismo dedicato alla promozione dell’uguaglianza e al contrasto di ogni forma di discriminazione.

La Consulta nasce con l’obiettivo di rafforzare le politiche locali in materia di inclusione, favorendo il dialogo tra istituzioni e realtà del territorio. Ne faranno parte rappresentanti del mondo delle imprese, dei sindacati, delle professioni, delle associazioni e del volontariato.

Tra i principali compiti dell’organismo figurano l’elaborazione di progetti per ridurre il divario di genere, la promozione di iniziative culturali basate sul rispetto e sull’inclusione e la collaborazione con il Consiglio comunale per sviluppare azioni concrete a sostegno delle pari opportunità, in particolare nel mondo del lavoro.