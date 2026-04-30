Si chiamava Francesco Sessa ed aveva 35 anni l’italiano ucciso nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile nella zona turistica di Platja d’en Bossa, sull’isola di Ibiza.

Originario di Pagani, in provincia di Salerno, viveva da tempo nelle Baleari, dove aveva svolto diversi lavori, tra cui quello di pizzaiolo.

Il delitto e le ipotesi

L’omicidio è avvenuto intorno alle 17 in una zona molto frequentata. Sessa è stato colpito con una coltellata mortale, ma restano ancora da chiarire movente e responsabilità.

In un primo momento si era parlato di una possibile rapina finita male, ma con il passare delle ore gli investigatori della Guardia Civil sembrano orientarsi verso l’ipotesi di un regolamento di conti, probabilmente maturato in ambienti di connazionali residenti sull’isola.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima conosceva le persone con cui si trovava poco prima dell’aggressione, avvenuta all’esterno di un locale in quel momento chiuso.

Caccia ai responsabili

Le forze dell’ordine sono alla ricerca di almeno due uomini che si sarebbero allontanati subito dopo l’aggressione. Uno di loro sarebbe fuggito a bordo di un’auto guidata da un complice.

Un testimone ha riferito che la lite avrebbe coinvolto tre persone, compresa la vittima.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme è stata una donna che, mentre cercava parcheggio nelle vicinanze, ha notato il corpo del 35enne a terra e ha contattato i soccorsi.

Alcuni presenti hanno raccontato che Sessa sarebbe stato colpito con “una pugnalata violenta” all’altezza dell’addome. L’uomo avrebbe tentato di reggersi, portandosi una mano al torace, prima di accasciarsi.

Le indagini proseguono per identificare i responsabili e chiarire con precisione la dinamica dell’omicidio.