Un delicato intervento chirurgico in ambito ginecologico è stato eseguito con successo su una paziente di 85 anni, che ha potuto fare ritorno a casa dopo pochi giorni di degenza.

Protagonista della vicenda è Amalia Russo, residente a Castiglione del Genovesi, sottoposta all’operazione presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

L’intervento è stato effettuato dall’équipe guidata dal dottor Mario Polichetti, presidente della Fondazione Polichetti, realtà impegnata anche nella ricerca in ambito ginecologico e ostetrico.

Le condizioni della paziente, inizialmente considerate delicate anche in relazione all’età avanzata, non hanno compromesso il buon esito dell’operazione, resa possibile grazie a una pianificazione accurata e all’esperienza del team medico.

«Si è trattato di un intervento complesso che richiedeva grande attenzione sotto ogni profilo clinico e chirurgico», ha dichiarato Polichetti. «Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e soprattutto del rapido recupero della paziente».

Positivo anche il decorso post-operatorio, giudicato favorevole sin dalle prime ore successive all’intervento. «Questi risultati dimostrano quanto siano fondamentali professionalità, organizzazione e ricerca continua», ha aggiunto il medico. «Anche nei casi più delicati è possibile garantire cure efficaci e sicure».