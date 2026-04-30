Tragedia nella serata di ieri a Salerno, dove un uomo di circa 65 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in strada, nei pressi della Cittadella Giudiziaria di Salerno.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un infarto fulminante. Si trovava in un’area pubblica quando si è accasciato al suolo, sotto gli occhi dei passanti.

Inutili i soccorsi

Immediato l’allarme lanciato dai presenti. Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha avviato le manovre di rianimazione.

Per circa dieci minuti i soccorritori hanno tentato di salvargli la vita, seguendo i protocolli per le emergenze cardiache. Nonostante gli sforzi, però, non c’è stato nulla da fare: il cuore dell’uomo ha cessato di battere e i medici ne hanno constatato il decesso.

Indagini e rilievi

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito. La causa della morte è apparsa fin da subito di natura naturale.

La salma è stata successivamente rimossa, mentre la notizia ha lasciato sgomenti i presenti e l’intera comunità cittadina.