Il centro di Salerno è stato teatro di un episodio tra il grottesco e il grave danno al patrimonio storico. Un uomo ha tentato di vendere frammenti lapidei sottratti dall’antico acquedotto medievale di via Arce, noto come Ponte dei Diavoli, proponendoli come souvenir ai turisti.

L’episodio, avvenuto domenica, è stato interrotto grazie all’intervento di un cittadino che ha sventato la vendita e costretto il responsabile alla fuga.

Tentata vendita e interventi

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe prelevato una pietra direttamente dalla struttura monumentale, cercando poi di rivenderla ai passanti. La segnalazione immediata ha impedito che il frammento finisse nelle mani di ignari acquirenti o alimentasse un possibile mercato illecito.

La vicenda ha portato all’intervento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, che ha avviato sopralluoghi tecnici per verificare l’entità dei danni e accertare se il materiale sia stato staccato forzatamente o raccolto a seguito di cedimenti.

Il valore del monumento

Il cosiddetto “Ponte dei Diavoli” rappresenta uno dei simboli più importanti della città, non solo per il suo valore architettonico ma anche per il significato storico e identitario. Secondo la tradizione, proprio in questo luogo si sarebbero incontrati i fondatori della celebre Scuola Medica Salernitana.

La struttura è da tempo oggetto di monitoraggio per criticità conservative ed è stata recentemente messa in sicurezza per prevenire distacchi di materiale. Sono inoltre in corso collaborazioni tra enti locali e università per programmare interventi di restauro.

“Reati gravi contro il patrimonio”

Dura la posizione della Soprintendenza, che ha ribadito la gravità dell’accaduto: il furto e il danneggiamento di beni culturali costituiscono reati perseguibili per legge. L’ente ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale dei cittadini nella tutela del patrimonio.