È stata convalidata la custodia cautelare in carcere per Annibale Damiano, 45enne originario di Avellino, indiziato dell’omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di Pagani ucciso a coltellate mercoledì scorso a Ibiza.

Al termine di un’udienza durata oltre sei ore, il giudice ha disposto per l’uomo la detenzione senza possibilità di cauzione. Le indagini restano in corso e, al momento, non è stato ancora chiarito il movente del delitto.

Damiano, residente sull’isola, era attivo nel settore del noleggio veicoli, un ambito lavorativo in cui si era costruito una rete di contatti e relazioni. Proprio in questo contesto sarebbe nato e consolidato il rapporto con la vittima.

Dalle ricostruzioni emerge infatti un legame stretto tra i due: nelle settimane precedenti avevano condiviso anche un viaggio insieme ad altri amici. Sui social, inoltre, sono numerose le immagini e i video che li ritraggono in momenti di svago e festa. In più occasioni, Damiano aveva definito Sessa “un fratello”, segno di un rapporto apparentemente solido e confidenziale.

Un elemento che rende ancora più complessa la lettura della vicenda, su cui gli investigatori stanno cercando di fare piena luce.

Nel frattempo, è stata già eseguita l’autopsia sul corpo della vittima. Il consolato generale d’Italia a Barcellona, con propri funzionari presenti a Ibiza, sta fornendo assistenza alla famiglia. Per volontà dei parenti, la salma non sarà cremata: sarà sottoposta a imbalsamazione per consentirne il trasferimento in Italia, previsto entro una decina di giorni.