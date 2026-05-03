Si sono rivelate meno gravi del previsto le condizioni dell’autista della Sita coinvolto nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 1° maggio ad Amalfi, nei pressi del parcheggio degli autobus.

L’uomo, trasportato in eliambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, è stato dimesso nel primo pomeriggio di ieri. Gli accertamenti clinici, tra cui Tac e risonanza magnetica, hanno escluso fratture e lesioni interne. I medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni.

Il trasferimento in elicottero era stato disposto a scopo precauzionale, anche alla luce della dinamica dell’incidente e delle difficoltà legate al traffico sulla Statale 163 Amalfitana, particolarmente congestionata, che avrebbe potuto rallentare i soccorsi.