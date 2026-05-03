Un incendio ha colpito la sede del presidio di Libera contro le mafie tra Boscoreale, Boscotrecase e Trecase. Un gesto che ha distrutto arredi, materiali e il lavoro costruito nel tempo da volontari e attivisti impegnati sul territorio.

A bruciare non sono stati solo tavoli e suppellettili, spesso scelti con criteri ambientali ed educativi, ma anche un presidio simbolico di legalità e impegno civile. Un atto che, secondo chi vive da vicino queste realtà, non può essere ridotto a semplice vandalismo o a una bravata giovanile.

La matrice intimidatoria appare evidente: colpire un luogo che promuove cultura della legalità e presenza attiva sul territorio rappresenta un segnale preciso. Un gesto definito vigliacco da più parti, che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza e sulla necessità di non sottovalutare episodi di questo tipo.

Nonostante i danni, il messaggio che arriva dal territorio è di resistenza. L’attività del presidio non si fermerà, con l’obiettivo di continuare a rappresentare un punto di riferimento per la comunità e per chi si oppone a ogni forma di criminalità organizzata.