A Boscotrecase cresce la protesta dei cittadini per le condizioni in cui versa una delle piazze del paese. Panchine trasformate in giacigli di fortuna, cibo abbandonato e odori sgradevoli stanno rendendo l’area sempre meno vivibile.

La segnalazione evidenzia una situazione di degrado urbano che incide sulla quotidianità dei residenti e sulla fruibilità degli spazi pubblici. “La piazza merita di meglio”, è il messaggio che accompagna la denuncia, con l’invito a un maggiore controllo e a interventi di pulizia e decoro.