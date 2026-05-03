Polemica a Cava de’ Tirreni per un messaggio circolato in una chat ufficiale di docenti, firmato dalla fiduciaria di un plesso dell’infanzia di San Lorenzo, che annunciava un intervento della dirigente scolastica Mena Adinolfi a Palazzo San Giovanni sui temi della cultura e delle politiche educative del territorio.

Secondo quanto denunciato dal centrodestra cittadino, però, l’incontro non avrebbe avuto natura istituzionale, bensì politica: nello stesso luogo, infatti, si stava svolgendo la presentazione delle liste a sostegno del candidato del centrosinistra Giancarlo Accarino.

Nel messaggio si invitavano i docenti a partecipare a un momento di confronto per rappresentare le esigenze della scuola e rafforzare il rapporto con le istituzioni, sottolineando l’importanza di una presenza compatta.

Da qui la contestazione politica: “Invitare gli elettori è legittimo, ma non con comunicazioni fuorvianti che nascondono la reale natura dell’evento”, si legge nella nota. Nel mirino, in particolare, la presunta sovrapposizione tra il ruolo istituzionale della dirigente scolastica e la partecipazione a un’iniziativa di parte, oltre all’utilizzo di canali ufficiali per coinvolgere personale scolastico.

La vicenda apre un caso sul corretto utilizzo dei ruoli pubblici e dei canali istituzionali, mentre si attendono eventuali chiarimenti da parte dei soggetti coinvolti.