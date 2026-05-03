Una nascita fuori dall’ordinario questa mattina a Fisciano, dove una bambina è venuta alla luce a bordo di un’ambulanza del 118 durante il trasferimento in ospedale.

La madre, alla 37ª settimana di gravidanza, aveva iniziato il travaglio con contrazioni sempre più intense. Dopo i primi controlli, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente, ma il parto ha sorpreso l’equipe lungo il tragitto, nei pressi di Fratte.

La piccola Michela è nata in ambulanza con parto naturale e ha subito pianto, segnale che ha rassicurato i soccorritori. Successivamente madre e neonata sono state trasferite in ospedale per gli accertamenti di routine.

Determinante l’intervento dell’equipaggio dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano, che ha gestito con prontezza e professionalità ogni fase del parto in emergenza. Grande emozione per i genitori, Teresa Angione e Raffaele Ciccullo, per una nascita tanto inattesa quanto felice.