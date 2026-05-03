Resta in bilico il futuro del reparto di epatologia dell’ospedale di Gragnano, struttura considerata negli anni un punto di riferimento nel panorama sanitario.
La decisione definitiva è attesa nelle prossime settimane, quando l’Asl dovrà scegliere tra il mantenimento del reparto – attraverso la nomina di un nuovo responsabile – o un eventuale trasferimento temporaneo, anche alla luce dei lavori in corso all’interno del presidio di via Marianna Spagnuolo.
In un contesto già complesso per la sanità territoriale, la possibile perdita o riduzione di un servizio di tale livello rappresenterebbe un’ulteriore criticità per il territorio.
Cresce intanto la preoccupazione tra cittadini e operatori sanitari, mentre la scelta finale rischia di incidere in maniera significativa sull’organizzazione dei percorsi di cura e sull’offerta assistenziale locale.