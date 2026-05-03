L’attesa è finita: questa sera allo stadio Stadio Giuseppe Meazza, davanti a oltre 80mila spettatori, l’Inter può conquistare matematicamente il suo 21° scudetto. Contro il Parma, in programma alle 20.45, ai nerazzurri basterà un pareggio per dare il via alla festa.

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Il cuore dei festeggiamenti sarà Piazza Duomo, dove migliaia di tifosi sono pronti a riversarsi subito dopo il fischio finale. Da San Siro partiranno cortei spontanei diretti verso il centro, con passaggi da Largo Cairoli fino alla Cattedrale, sotto il controllo delle forze dell’ordine.

Non solo Duomo: l’intera città si prepara a una notte di celebrazioni. Sorvegliate speciali saranno Corso Buenos Aires e le vie che conducono al Castello Sforzesco, destinate a trasformarsi in un fiume di bandiere e cori nerazzurri.

La cerimonia ufficiale con la consegna della coppa avverrà tra due settimane, dopo l’ultima gara casalinga contro il Verona. In quell’occasione, la squadra dovrebbe sfilare su un pullman scoperto per le vie della città, celebrando il titolo insieme ai tifosi.