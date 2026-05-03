L’Inter è campione d’Italia. I nerazzurri superano 2-0 il Parma e conquistano matematicamente il 21° scudetto della loro storia, scatenando la festa a San Siro.
Dopo un buon avvio degli ospiti, la squadra di Christian Chivu prende progressivamente il controllo della gara, creando diverse occasioni con Nicolò Barella e Denzel Dumfries. Il vantaggio arriva allo scadere del primo tempo con Marcus Thuram, freddo nel battere il portiere con un destro preciso.
Nella ripresa l’Inter gestisce e chiude i conti all’80’ grazie a Henrikh Mkhitaryan, servito da Lautaro Martínez, simbolo e trascinatore della stagione nerazzurra.
Un titolo meritato, costruito con continuità in campionato nonostante un percorso europeo meno brillante. Ora nel mirino c’è anche la Coppa Italia: il prossimo obiettivo è la finale contro la Lazio, per provare a chiudere la stagione con uno storico double.