Violenta aggressione nella serata di ieri a Pollena Trocchia, dove una lite per motivi di viabilità si è trasformata in un pestaggio. Un uomo di 42 anni è rimasto ferito alla testa, mentre uno degli aggressori è stato già individuato e denunciato.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22 in Piazza Amodio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Tenenza di Cercola, la vittima, già nota alle forze dell’ordine, sarebbe stata accerchiata da due persone al culmine di un alterco per futili motivi legati alla circolazione stradale. I due lo avrebbero colpito ripetutamente con un casco e una bottiglia di vetro, per poi fuggire.

Il 42enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove i medici hanno riscontrato una ferita lacero-contusa alla testa. L’uomo è sotto osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini hanno permesso in poche ore di individuare uno dei presunti responsabili: si tratta di un 38enne di Cercola, già noto alle forze dell’ordine, denunciato a piede libero. Proseguono gli accertamenti per identificare il secondo aggressore e chiarire completamente la dinamica dei fatti.