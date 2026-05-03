Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Maiori, in località Salicerchie. Un motociclista sessantenne, proveniente da Salerno, ha perso il controllo della sua Honda Fireblade finendo fuori strada e precipitando nella scarpata sottostante.

L’impatto è avvenuto nei pressi di un ponte vicino all’Hosteria Santa Maria, lungo un tratto particolarmente insidioso della strada. Il centauro ha compiuto un volo di circa 15 metri, rendendo immediato e complesso l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, i sanitari del 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico. Le operazioni di recupero si sono rivelate difficili a causa della conformazione del terreno: l’uomo è stato individuato tra la vegetazione, stabilizzato su una barella e trasportato a mano fino all’ambulanza sulla Statale Amalfitana.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nonostante la violenza della caduta, il motociclista è stato recuperato vivo e trasferito in ospedale in condizioni gravi.