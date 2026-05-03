Una vicenda drammatica ha scosso la comunità cilentana. Un uomo di 78 anni, residente a Vallo Scalo, è morto a pochi metri dall’ingresso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, subito dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso.

L’anziano era stato trasportato d’urgenza nella struttura sanitaria da un’ambulanza della Misericordia, con il supporto di un’auto medica, per un grave malore legato a difficoltà respiratorie compatibili con un possibile scompenso cardiaco. Dopo gli accertamenti, i medici avevano disposto le dimissioni.

Pochi minuti dopo aver lasciato l’ospedale, mentre si trovava in auto con la compagna e a circa cinquanta metri dall’ingresso, l’uomo ha avuto un improvviso aggravamento, accasciandosi senza più rispondere. La donna ha immediatamente fermato il veicolo chiedendo aiuto.

I sanitari sono intervenuti tempestivamente, avviando le manovre di rianimazione per diversi minuti, ma senza esito. Il decesso, avvenuto praticamente davanti alla struttura ospedaliera, ha generato sgomento e incredulità.

Al momento non risultano denunce da parte dei familiari. I funerali si sono svolti a Roccadaspide, paese d’origine dell’uomo, in un clima di profonda commozione. La vittima lascia la compagna e sette figli. Resta forte lo smarrimento nella comunità e si riaccende il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale.