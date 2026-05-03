Notte di violenza a Napoli, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 27enne di nazionalità peruviana con le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

L’intervento è scattato intorno all’una in via Foria, quando una pattuglia ha notato una giovane donna, 25enne connazionale dell’aggressore, vagare in strada in stato di shock. La vittima, con il volto insanguinato, stringeva tra le braccia la figlia di 4 anni, presente durante l’aggressione.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la violenza sarebbe avvenuta nell’abitazione della coppia, poco distante. L’uomo avrebbe colpito ripetutamente la compagna alla testa utilizzando uno smartphone come oggetto contundente.

La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La bambina, illesa ma sotto shock, è stata affidata ai familiari.

Le indagini hanno evidenziato precedenti episodi di violenza: il 27enne era già stato denunciato dalla compagna lo scorso anno. Rintracciato poco dopo, è stato arrestato e trasferito in carcere, mentre l’autorità giudiziaria valuta ulteriori misure a tutela della vittima e della minore.