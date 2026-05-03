Grande partecipazione a Nocera Superiore per l’iniziativa a sostegno del riconoscimento del bullismo come reato. Questa mattina, davanti al Municipio, numerosi cittadini hanno aderito alla raccolta firme per la proposta di legge popolare, dimostrando forte sensibilità su un tema sempre più attuale.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi, ha espresso pieno supporto all’iniziativa, sottolineando l’importanza di trasformare l’impegno civico in strumenti concreti di tutela.

La raccolta firme proseguirà anche nei prossimi giorni: sarà possibile aderire sia online tramite identità digitale, sia recandosi presso gli uffici comunali. Un ringraziamento è stato rivolto ai volontari, ai consiglieri e all’assessore competente per l’organizzazione dell’evento.

L’obiettivo è chiaro: contrastare l’indifferenza e promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto.