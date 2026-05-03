Doveva essere una serata di sport, ma si è trasformata in un episodio di violenza quella andata in scena a Palomonte al termine della finale playoff di Prima Categoria tra Sporting Palomonte e Atletico Pisciotta, vinta 2-1 dagli ospiti.

Secondo una prima ricostruzione, al triplice fischio alcuni tesserati della squadra cilentana sarebbero stati bersaglio di insulti, sputi e minacce già nei pressi dell’impianto sportivo. La situazione sarebbe poi degenerata all’esterno, dove un gruppo composto da diverse decine di persone avrebbe atteso l’uscita degli ospiti, dando vita a momenti di forte tensione.

Nel corso dell’aggressione, un centrocampista dell’Atletico Pisciotta è stato colpito con un pugno al volto. Il calciatore è stato soccorso dal personale sanitario e successivamente trasferito in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri, impegnati a identificare i responsabili e a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Foto: Salernotoday