Profondo cordoglio a Salerno per la scomparsa di William Sica, venuto a mancare a soli 29 anni dopo aver affrontato una lunga malattia.

Una battaglia vissuta con riservatezza, ma con grande forza e dignità, che ha lasciato un segno profondo in quanti lo hanno conosciuto. Accanto a lui, fino all’ultimo, la famiglia e gli amici più stretti, che lo hanno sostenuto lungo tutto il percorso.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, suscitando commozione e numerosi messaggi di affetto e vicinanza ai familiari, a testimonianza del legame che il giovane aveva costruito nel tempo.

L’ultimo saluto sarà dato lunedì 4 maggio alle ore 10 presso la chiesa di Chiesa di San Pietro in Camerellis, dove amici e parenti si riuniranno per le esequie.