Il Savoia conquista la promozione in Serie C battendo 3-0 la Sancataldese nell’ultima giornata del girone I di Serie D. Festa grande allo stadio Stadio Alfredo Giraud, dove i biancoscudati chiudono il campionato nel migliore dei modi.
Partita indirizzata già nel primo tempo con il vantaggio firmato da Muñoz, autore di un gran gol dalla distanza. Nella ripresa il Savoia prende definitivamente il controllo del match: prima il raddoppio di Umbaca, poi il sigillo finale di Ledesma che chiude i conti e fa esplodere la festa.
Un successo netto che consente ai biancoscudati di centrare l’obiettivo promozione, al termine di una stagione combattuta fino all’ultima giornata. A Torre Annunziata è già festa per il ritorno tra i professionisti.