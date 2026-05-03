Emergono nuovi particolari sul grave episodio avvenuto ad Angri, dove una donna di 35 anni ha evirato il convivente 41enne, entrambi di nazionalità bangladese.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tra i due sarebbero nate forti tensioni dopo il recente trasferimento nella nuova abitazione. La coppia viveva in precedenza a Sant’Antonio Abate e si era spostata da pochi giorni ad Angri in una casa più grande. Una scelta che, secondo gli investigatori, sarebbe stata voluta dall’uomo per ospitare anche la prima moglie.

Un elemento che avrebbe innescato la reazione della donna, la quale – sempre secondo le prime ipotesi – avrebbe narcotizzato il convivente per poi colpirlo durante la notte.

Il 41enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Per la 35enne è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio ed è stata trasferita in carcere. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica e i contorni della vicenda.