Incidente questa mattina lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna, dove un mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata in direzione sud.
Per cause ancora in fase di accertamento, il camion ha perso stabilità finendo per occupare gran parte della sede stradale, causando immediati disagi alla circolazione. Nel giro di pochi minuti il traffico è andato in tilt, con lunghe code di veicoli incolonnati.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del Vopi, pronti a prestare assistenza in caso di eventuali feriti.
Per limitare i disagi, si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi: possibile uscita allo svincolo di Eboli, dove si registrano già rallentamenti, oppure anticipare a Battipaglia e proseguire lungo la viabilità ordinaria.