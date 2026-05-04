Ancora criticità sul fronte igiene negli uffici sanitari. Ad Angri, presso il distretto 61 dell’ASL in via dei Goti, una cittadina ha denunciato sui social una situazione definita “imbarazzante”.
Secondo quanto segnalato, all’interno della struttura sarebbero stati notati insetti sul pavimento, segno di una possibile carenza nelle operazioni di pulizia e sanificazione. Una condizione che ha suscitato indignazione, considerando che si tratta di un presidio sanitario dove l’igiene dovrebbe rappresentare uno standard imprescindibile.
La denuncia ha rapidamente attirato l’attenzione di altri utenti, riaccendendo il tema della manutenzione e della gestione degli spazi pubblici dedicati alla salute.
Ora si attendono eventuali verifiche e interventi per ripristinare condizioni adeguate all’interno della struttura.
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