Il “Ciclone di Halloween”, così come definito dai meteorologi, tipico di questa fase stagionale ha messo a dura prova la la vasta area della valle dell’agro nocerino sarnese. Vento forte e abbondanti piogge mercoledì notte hanno provocato gravi disagi, oltre a situazioni piuttosto pericolose, in diversi comuni del comprensorio dell’area Nord di Salerno. Paura a Corbara, dove un movimento franoso dovuto alla forte pioggia ha investito parte di un tratto del Valico di Chiunzi. La colata di fango ha interessato anche un noto ristorante, il “Mì Carrò”...