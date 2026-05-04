Migliorano le condizioni del 41enne bengalese vittima della brutale aggressione avvenuta venerdì pomeriggio ad Angri. L’uomo, ricoverato presso l’ospedale di Nocera Inferiore, sarà dimesso nei prossimi giorni dopo un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.

I medici del reparto di Urologia sono intervenuti d’urgenza per arrestare la grave emorragia causata dalla recisione del pene, effettuando un’emostasi immediata e una uretrostomia scrotale per consentire le funzioni urinarie. L’operazione, durata circa due ore, è stata resa ancora più complessa da un’ulteriore ferita alla mano, con tendine reciso, riportata dall’uomo nel tentativo di difendersi.

Nonostante il miglioramento clinico, resta fortissima la preoccupazione per lo stato psicologico del 41enne, ancora sotto choc e incapace di interagire. L’uomo sarebbe stato narcotizzato dalla moglie, una 35enne, prima dell’aggressione avvenuta mentre dormiva.

Secondo la ricostruzione, alla base del gesto ci sarebbero tensioni familiari legate alla decisione dell’uomo di accogliere in casa anche la prima moglie e il figlio. Una scelta che avrebbe scatenato la violenta reazione della donna, ora arrestata con l’accusa di tentato omicidio.

Determinante l’intervento dei soccorsi, allertati da una vicina dopo le grida disperate dell’uomo, riuscito a fuggire in strada nonostante le gravi ferite. Resta ora da valutare un eventuale futuro intervento di chirurgia plastica, che tuttavia non potrà ripristinare completamente le funzionalità compromesse.