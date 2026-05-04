Tragedia a Capaccio Paestum, dove un turista tedesco di 72 anni ha perso la vita durante un’escursione in kayak lungo il torrente Capodifiume. L’uomo, in vacanza con la moglie, aveva deciso di percorrere il corso d’acqua per raggiungere il mare, ma non ha più fatto ritorno.

A lanciare l’allarme è stata la consorte, preoccupata per il mancato rientro. Sono scattate immediatamente le ricerche, andate avanti per tutta la notte con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, della squadra fluviale di Salerno, dei carabinieri e della polizia municipale.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato alle prime luci dell’alba alla foce del torrente, in località Licinella. Il kayak risultava ribaltato e la vittima presentava evidenti ferite al volto.

Sull’accaduto indaga la Procura di Salerno, che ha disposto un esame esterno sulla salma per chiarire le cause del decesso e accertare se si sia trattato di un incidente o di un malore improvviso.