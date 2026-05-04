Si chiude con numeri record la XXVI edizione di Comicon Napoli, che ha trasformato la Mostra d’Oltremare in un polo di attrazione per 183.000 visitatori, raggiungendo il tetto massimo fissato dall’organizzazione.
Un’edizione caratterizzata da una crescita significativa: 520 espositori, oltre 480 ospiti e più di 650 eventi distribuiti tra le dieci sezioni tematiche del festival. Numeri che consolidano il Comicon come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla cultura pop, con un impatto economico sul territorio stimato in 43,1 milioni di euro.
Tra i momenti più rilevanti, l’ovazione per John C. McGinley, noto per il ruolo del Dr. Cox in Scrubs, il talk tra Caparezza, Luca Parmitano e Leo Ortolani, oltre alla presenza di ospiti internazionali come Kazuhiko Torishima e Makoto Yukimura.
Soddisfazione anche dalle istituzioni: il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno sottolineato il valore culturale ed economico della manifestazione, sempre più punto di riferimento per i giovani.