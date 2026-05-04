Dramma nel pomeriggio di oggi a Eboli, in località Ceffato, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno del garage della propria abitazione.

A fare la tragica scoperta sarebbero stati i familiari, preoccupati dopo non essere riusciti a mettersi in contatto con lui per diverse ore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario.

Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto.