Si attesta al 64,55% l’affluenza definitiva alle elezioni per il Presidente della Provincia di Salerno del 4 maggio 2026.
Secondo quanto comunicato dal responsabile dell’Ufficio Elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto hanno partecipato 1249 elettori su un totale di 1935 aventi diritto, distribuiti nelle tre sezioni elettorali allestite.
Al momento, le operazioni di scrutinio non sono ancora iniziate. Il dato certifica quindi esclusivamente il livello di partecipazione alla consultazione, in attesa dello spoglio che determinerà il nuovo presidente dell’ente provinciale.