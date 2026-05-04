Episodio grave a Nocera Inferiore, dove una dipendente comunale della Protezione Civile è stata aggredita durante le operazioni di cantierizzazione a Montevescovado, nelle aree destinate al verde attrezzato.

Secondo quanto riferito dal sindaco Paolo De Maio, alcuni presenti avrebbero prima divelto le transenne per poi scagliarsi contro il personale impegnato nei lavori. Nel corso della tensione, la dipendente è stata colpita al volto da una pietra ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, lo riporta “Telenuova”.

All’episodio è seguita la solidarietà da parte del Comune che ha espresso vicinanza alla lavoratrice, augurandole una pronta guarigione.

Dura la presa di posizione dell’amministrazione comunale, che ha definito quanto accaduto “grave e inaccettabile”, annunciando di aver già sporto denuncia alle autorità competenti per individuare i responsabili.

Nonostante l’accaduto, dal Comune arriva la conferma che i lavori proseguiranno regolarmente, con l’obiettivo di portare a termine un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza.