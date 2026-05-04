Forte preoccupazione a Nocera Inferiore, nel quartiere Cicalesi, dove una demolizione ha sollevato un vero e proprio caso ambientale. A denunciare l’accaduto è una residente, che si è fatta portavoce del timore diffuso tra i cittadini per una possibile esposizione ad amianto.

I fatti risalgono al 22 aprile, quando una vecchia struttura è stata abbattuta con l’ausilio di ruspe. A destare allarme, però, sarebbero state le modalità dell’intervento: secondo quanto segnalato, il tetto e alcune condotte in eternit sarebbero stati rimossi senza il rispetto delle procedure previste per materiali pericolosi.

Particolarmente critica la situazione legata alla dispersione di polveri: durante le operazioni, avvenute in una giornata ventosa, si sarebbero sollevate nuvole potenzialmente contenenti fibre di amianto, senza l’adozione di sistemi di contenimento o protezione.

I residenti parlano di assenza di dispositivi di sicurezza, mancata inertizzazione delle polveri e gestione non conforme dei rifiuti speciali. A supporto delle accuse, anche foto e video che documenterebbero la presenza di lastre di amianto trattate come macerie ordinarie.