Il presidente Mario Rosario D’Angelo illustra il volume del Consorzio di Bonifica del fiume Sarno con focus su Nocera Inferiore
Il bilancio annuale in un volume
Il Consorzio di Bonifica Integrale del Fiume Sarno traccia il bilancio attraverso il libro dell’anno. Opere di bonifica, mitigazione dei canali secondari e altre iniziative sono contenuti in un corposo volume presentato dal presidente Mario Rosario D’Angelo.
Un impegno costante sul territorio
Un’opera di bonifica sempre sentita sul territorio, grazie agli interventi continuativi e migliorativi che rendono il consorzio un ente molto presente, anche nell’area di Nocera Inferiore.
La settimana della bonifica
È stata presentata anche la settimana della bonifica che vedrà la presenza di sua eccellenza, il vescovo della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, che presenzierà a una giornata del fitto calendario.