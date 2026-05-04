Si chiude nel peggiore dei modi la stagione della Paganese, sconfitta con un pesante 6-0 dal Fasano nella 34ª giornata del girone H di Serie D. Allo stadio Stadio Vito Curlo la formazione pugliese domina dall’inizio alla fine, consolidando il terzo posto.

Gara subito in salita per gli azzurrostellati: dopo un avvio timido, il Fasano passa in vantaggio e prende il controllo del match, chiudendo il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Penza e alla doppietta di Corvino. Nella ripresa il copione non cambia: arrivano altre tre marcature con Pinto, ancora Corvino e Banegas, che fissano il risultato sul definitivo 6-0.

Una prestazione opaca per la Paganese, mai realmente in partita, che archivia così un campionato altalenante. Le due squadre torneranno ad affrontarsi nuovamente nello stesso impianto in occasione della semifinale playoff.