Situazione di degrado a Pagani, proprio nei pressi della sede dell’ASL, dove cittadini segnalano condizioni di incuria e potenziale pericolo.

Una cabina elettrica risulta danneggiata e lasciata aperta, esponendo cavi e componenti che potrebbero rappresentare un rischio, soprattutto in una zona frequentata quotidianamente da utenti e personale sanitario.

A peggiorare il quadro, la presenza di rifiuti abbandonati lungo la strada e una sedia appesa alla ringhiera, simbolo evidente di disordine e mancata manutenzione.

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