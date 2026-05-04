Dopo lo scioglimento del consiglio comunale, Nitto chiede chiarezza e invita a guardare al futuro politico della città.

Le prime parole dopo lo scioglimento

Pagani. Parla Davide Nitto all’indomani dello scioglimento del consiglio comunale. In attesa di comprendere le motivazioni che hanno portato al clamoroso scioglimento dell’amministrazione di Palazzo San Carlo, Nitto affida le sue prime considerazioni alla necessità di fare chiarezza su quanto accaduto. Un passaggio delicato per la città di Pagani, che si trova ora a fare i conti con una fase di incertezza istituzionale e politica.

La necessità di guardare avanti

È fondamentale dunque isolare le polemiche e guardare al futuro, anche se il percorso che porterà alla prossima amministrazione potrebbe concludersi non prima dei prossimi due anni. Un tempo lungo, ma forse necessario per ricostruire gli equilibri politici e restituire stabilità alla governance cittadina. Una prospettiva che impone riflessione e responsabilità, in un contesto in cui sarà determinante lavorare per ristabilire fiducia e credibilità nelle istituzioni locali.

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