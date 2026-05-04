Due uomini di origine bulgara, di 32 e 34 anni, sono stati arrestati a Pagani al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Boscoreale su disposizione del GIP del tribunale di Torre Annunziata.

Le accuse sono pesanti: rapina aggravata, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo, quando un uomo di origine bengalese fu aggredito in strada.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita e derubata da due persone a bordo di un’auto, che le avrebbero sottratto telefono e denaro contante. Durante la fuga, i due avrebbero anche minacciato con un coltello alcuni presenti intervenuti per prestare aiuto.

Determinanti per le indagini sono state le immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di risalire alla targa del veicolo utilizzato. Attraverso servizi di osservazione e il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, i carabinieri sono riusciti a identificare con certezza i presunti responsabili.

Per il 32enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il 34enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Salerno, nel carcere di Fuorni.