Attesa ormai agli sgoccioli per la visita di Papa Leone XIV in Campania. Il Pontefice sarà sul territorio giovedì 8 maggio con un programma intenso che toccherà prima Pompei e poi Napoli.

La giornata inizierà alle ore 8.00 con la partenza in elicottero dall’eliporto del Vaticano. L’atterraggio è previsto alle 8.45 nell’area meeting del Santuario di Pompei, dove ad accoglierlo ci sarà l’arcivescovo prelato pontificio Tommaso Caputo, insieme alle principali autorità civili e religiose del territorio, tra cui il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi.

Il Papa farà quindi ingresso nella Sala Luisa Trapani per incontrare il “Tempio della Carità”, realtà impegnata nell’assistenza a persone in difficoltà, nel solco dell’opera di Bartolo Longo. Dopo il primo discorso, attraverserà le vie adiacenti al Santuario per salutare i fedeli prima dell’ingresso ufficiale nel complesso religioso.

Nel corso della mattinata sono previsti incontri con ammalati, persone con disabilità, sacerdoti e vescovi. Alle 10.30, sul sagrato del Santuario, il Pontefice presiederà la celebrazione eucaristica e guiderà la tradizionale Supplica alla Madonna del Rosario, momento centrale per migliaia di fedeli attesi.

Dopo una breve pausa, il Santo Padre si sposterà a Napoli. L’arrivo è previsto alle 15.15 nei pressi della Rotonda Diaz, dove sarà accolto dall’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia.

Il programma proseguirà con la visita alla Basilica di San Francesco di Paola e con un momento di incontro con i giovani, prima del discorso rivolto alla città. Successivamente, il Pontefice si recherà al Duomo di Napoli, simbolo della tradizione legata a San Gennaro, per incontrare il clero e rivolgere un ulteriore messaggio alla comunità ecclesiale.

La giornata si concluderà alle 18.30 con il rientro a Roma, dopo una visita che si preannuncia carica di significato spirituale e grande partecipazione popolare.