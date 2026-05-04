Giornata da record – e non senza polemiche – agli scavi di Pompei, letteralmente presi d’assalto nella domenica degli ingressi gratuiti nei musei statali. Sin dalle prime ore del mattino, una fiumana di turisti ha invaso la città, formando lunghe file sotto il sole per accedere al parco archeologico.

Il grande afflusso ha portato rapidamente al raggiungimento del tetto massimo di visitatori fissato a 20mila, limite introdotto lo scorso anno dal direttore Gabriel Zuchtriegel per garantire una migliore gestione dei flussi. Di conseguenza, intorno alle 16 è stata disposta la chiusura anticipata degli ingressi.

Si tratta del primo “sold out” dell’anno, ma la giornata ha acceso anche numerose critiche. Sui social, infatti, molti visitatori hanno espresso disappunto per le attese prolungate e per la chiusura improvvisa: “Una vergogna, ore di fila per nulla. Meglio eliminare le domeniche gratuite”, è uno dei commenti più ricorrenti.