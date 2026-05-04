Dopo mesi di gestione straordinaria, la Provincia di Salerno torna al voto. Oggi, a Palazzo Sant’Agostino, seggi aperti dalle 8 alle 20 per eleggere il nuovo presidente che guiderà l’ente per i prossimi due anni.

Sfida a due tra Pasquale Aliberti per il centrodestra e Geppino Parente per il centrosinistra.

Si tratta di un’elezione di secondo livello, come previsto dalla legge Delrio: a votare saranno esclusivamente sindaci e consiglieri comunali della provincia. Una partita che si gioca sugli equilibri tra amministratori locali, con Aliberti che punta ad allargare il consenso anche in territori tradizionalmente vicini al centrosinistra.

A rendere anomala la competizione è l’assenza di due grandi comuni: Salerno, attualmente commissariato dopo le dimissioni di Vincenzo Napoli, e Pagani, sciolto per infiltrazioni mafiose. Un’assenza che pesa soprattutto per il capoluogo, i cui voti ponderati avrebbero potuto incidere in maniera decisiva sull’esito.

Da martedì si aprirà una nuova fase per l’ente provinciale, ma il verdetto resta ancora tutto da scrivere.

Redazione

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