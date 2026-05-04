Dopo la promozione in Serie C del Savoia, arriva la soddisfazione del presidente Nazario Matachione, che ha guidato il club verso il ritorno tra i professionisti.

Il patron di Casa Reale Holding ha sottolineato il percorso costruito negli ultimi anni, evidenziando il cambio di approccio nella gestione: non solo investimenti economici, ma una struttura organizzativa basata su competenze e scelte mirate. Un progetto nato dopo il ritorno in Serie D, reso possibile anche con il titolo del Portici, e sviluppato fino al trionfo finale.

Fondamentale, secondo Matachione, il lavoro di squadra e il contributo di figure chiave, oltre al supporto di Emanuele Filiberto di Savoia, coinvolto nel rilancio del club.

Non è mancato un passaggio personale sul ritorno a Torre Annunziata e sulla volontà di costruire un progetto “manageriale”, trasferendo nel calcio competenze maturate nel mondo aziendale.

Infine, la dedica a Vincenzo Pinto, tra i primi a credere nel nuovo corso societario, ricordato con emozione nel giorno della festa biancoscudata.