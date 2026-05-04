Segnalato un tentativo di truffa dello specchietto nel pomeriggio di oggi a Nocera Inferiore, in via Napoli all’incrocio con via Gabola.

Secondo il racconto di un automobilista, un suv bianco di medie dimensioni, con a bordo tre persone, avrebbe rallentato fino a fermarsi per farsi superare. Durante la manovra di sorpasso, il conducente avrebbe colpito la carrozzeria del veicolo per poi iniziare a lampeggiare, nel tentativo di costringere la vittima a fermarsi.

L’automobilista, riconoscendo il raggiro, ha proseguito la marcia senza fermarsi, evitando così il tentativo di truffa.

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