Proteste a Torre Annunziata per la presenza, ormai da settimane, di un’auto bruciata e risultata rubata in via Sant’Antonio. Nonostante le numerose segnalazioni effettuate ai vigili urbani, la vettura è ancora lì, senza che sia stato disposto alcun intervento di rimozione.

A denunciare la situazione sono alcuni residenti della zona, che parlano di “decine di telefonate” effettuate alle autorità competenti, finora senza esito. Il veicolo, completamente distrutto dalle fiamme, rappresenta non solo un problema di decoro urbano, ma anche un potenziale rischio per la sicurezza.