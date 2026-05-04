Dall’Agro nocerino-sarnese a Londra, con un risultato che profuma di eccellenza. Il progetto Nazionale Spirito Italiano conquista la scena internazionale alla London Spirits Competition, portando a casa un doppio oro per Amaro Nazionale (96/100) e una medaglia d’oro per Limoncello Nazionale (91/100).

Un traguardo importante per un’idea nata dietro al bancone di un bar di provincia, precisamente al “Cinquanta Spirito Italiano” di Pagani, dove tre amici dell’Agro hanno trasformato anni di esperienza nel mondo della miscelazione in un progetto concreto. Insieme a loro anche il bar manager Matteo Pocai e il bar supervisor Emanuele Primavera.

I riconoscimenti premiano non solo la qualità dei prodotti, ma anche una filosofia chiara: creare distillati autentici, pensati per il banco e per chi vive quotidianamente il mondo del bar. L’Amaro Nazionale ha convinto i giudici per il suo profilo aromatico complesso, tra agrumi canditi, caffè e liquirizia, mentre il Limoncello Nazionale si è distinto per freschezza, equilibrio e pulizia gustativa.

Un successo che si inserisce in un percorso già segnato da importanti riconoscimenti anche sul piano del design: nel 2025 il brand aveva conquistato premi di rilievo internazionale, tra cui il Gold Cube agli ADC Awards e due Gold ai Pentawards.

“Non volevamo prodotti perfetti sulla carta, ma vivi nel bicchiere”, racconta il team. Una visione che oggi trova conferma in uno dei palcoscenici più prestigiosi del settore, portando un pezzo di Campania sotto i riflettori globali.