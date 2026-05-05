Momenti di grande apprensione nella tarda serata a Scafati, dove un uomo è stato colto da arresto cardiaco mentre si trovava in un campo sportivo.

L’allarme è scattato intorno alle 22:50, con l’attivazione immediata della centrale operativa del 118 in codice rosso. In appena due minuti l’ambulanza MSB Scafati 1 dell’associazione Santa Luisa Soccorso, convenzionata con l’Asl Salerno, ha raggiunto il luogo dell’intervento.

All’arrivo dei soccorritori la situazione era concitata, ma l’azione coordinata tra gli operatori del 118 e due infermieri già presenti sul posto si è rivelata decisiva. Sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare e sono state somministrate due scariche di defibrillatore, che hanno permesso al cuore del paziente di riprendere a battere.

Poco dopo è giunta anche l’automedica con a bordo il dottor Fimiani: all’arrivo del medico, l’uomo risultava già vigile, cosciente e orientato. Stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I, dove è giunto in codice rosso per ulteriori accertamenti.

Un intervento rapido e tempestivo che si è rivelato determinante per salvargli la vita.

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