Il 2026 potrebbe segnare un anno storico per il Cilento sul fronte ambientale e turistico. Il prossimo 14 maggio, a Roma, la Foundation for Environmental Education assegnerà le Bandiere Blu, il riconoscimento che certifica la qualità delle acque e dei servizi nei centri costieri.

Dopo l’analisi dei questionari inviati dalle amministrazioni, cresce l’ottimismo: tutti i comuni cilentani premiati nel 2025 dovrebbero confermare il vessillo anche per quest’anno. Tra questi Agropoli, Castellabate, Pollica, Camerota e Sapri, solo per citarne alcuni.

L’attenzione è tutta su Capaccio Paestum, rimasta esclusa lo scorso anno. Un eventuale rientro porterebbe a 12 il numero dei comuni della costa sud insigniti della Bandiera Blu, contribuendo a far salire a 21 il totale regionale. Un risultato significativo, rafforzato anche dalle località del napoletano come Sorrento e Vico Equense, oltre a Positano in Costiera Amalfitana.

Per Capaccio, tuttavia, resta qualche incertezza: nonostante gli interventi recenti per migliorare la qualità del mare, l’assenza – al momento – dell’invito ufficiale alla cerimonia di Roma lascia dubbi sull’esito finale.

Non solo spiagge. A Roma saranno assegnati anche i riconoscimenti per gli approdi turistici: nel 2025 premiati porti come Marina d’Arechi e quelli di Agropoli, Palinuro e Marina di Camerota.

Il conto alla rovescia è partito: tra conferme e possibili ritorni, il Cilento si prepara a consolidare il suo ruolo tra le eccellenze del turismo balneare italiano.