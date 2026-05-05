Operazione antidroga della Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di un uomo originario della provincia di Salerno, trovato in possesso di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’intervento, eseguito dai militari del Comando Provinciale di Napoli, si inserisce in un più ampio piano di contrasto ai traffici illeciti sul territorio campano. L’uomo è stato fermato a Torre Annunziata mentre era alla guida di un motoveicolo: nel vano portaoggetti sono stati rinvenuti 9,3 grammi di cocaina.

Un quantitativo che ha insospettito i finanzieri per le modalità di conservazione, spingendo gli investigatori ad approfondire i controlli. La successiva perquisizione nell’abitazione, in provincia di Salerno, ha permesso di sequestrare un bilancino di precisione, 56 grammi di mannite – sostanza utilizzata per il taglio della droga – una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento.

Elementi che, secondo gli inquirenti, confermerebbero un’attività di spaccio. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.